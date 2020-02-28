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Врачи назвали тяжелым состояние раненой отцом девочки в Липецке

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В Липецке 11-летняя девочка, на которую с ножом напал отец, пришла в сознание. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

У девочки множественные проникающие ранения живота и порезы рук и ног. Она была срочно прооперирована. Ее 35-летняя мать, на которую также было совершено нападение, пришла в сознание накануне, пишет Lipetskmedia. У женщины ранения грудной клетки и живота.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля. Резню в квартире устроил 35-летний мужчина, муж мирового судьи. Он убил свою 4-летнюю дочь, ранил старшего ребенка и супругу, затем поджег квартиру и покончил с собой. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

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