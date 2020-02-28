Мужчину осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ на Сахалине

Суд в Сахалинской области приговорил жителя Корсакова, заразившего школьницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), к двум годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По информации следствия, зная о своей болезни, 21-летний мужчина сожительствовал с 16-летней девушкой в период с апреля по июль 2019 года, но ее о своем диагнозе не предупредил. В результате школьница заразилась болезнью.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о заражении ВИЧ-инфекцией. Приговор пока в законную силу не вступил.

19 февраля сообщалось, что суд признал жителя Якутии виновным в изнасиловании женщины и создании угрозы ее заражения ВИЧ-инфекцией. Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы