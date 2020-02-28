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Корабль КНР в Тихом океане направил лазер на самолет-разведчик США

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Фото: commons.wikimedia.org/Greg L. Davis
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик Р-8А Poseidon военно-морских сил США в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВМС США.

Инцидент произошел 17 февраля. Самолет-разведчик патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 611,5 км западнее острова Гуам. Лазер не был виден невооруженным глазом, но его заметил датчик на борту самолета.

ВМС утверждает, что летательный аппарат совершал патрулирование в соответствии с международными нормами. Также отмечается, что лазер, предположительно, может нанести серьезный ущерб «летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам».

Согласно документу, США считают действия китайского эсминца небезопасными и непрофессиональными, а также нарушающими двусторонние и международные договоренности.

9 февраля самолеты-разведчики ВМС США провели полеты над российскими базами в Сирии. В частности, воздушные суда облетели авиабазу Хмеймим и базу материально-технического обеспечения флота в Тартусе, на которых находятся российские военнослужащие.

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