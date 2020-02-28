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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жители России держат на банковских депозитах рекордную за десятилетие сумму — 8 трлн рублей. Это на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитиков Альфа-банка.

Отмечается, что этот показатель составляет 26% от общего объема привлеченных кредитными организациями розничных средств.

По данным аналитиков, за три года объем сбережений на счетах россиян почти удвоился.

Ранее в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает привлекательными рублевые вклады для россиян, несмотря на снижение ставок, а также видит и активизацию спроса населения на инвестиции на фондовом рынке.

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п. — до 6% годовых — 7 февраля. Набиуллина считает, что эффект от такого снижения будет накопительным, его пик произойдет в III–IV квартале 2020 года. Заседание совета директоров ЦБ, на котором вновь обсудят вопрос об уровне ключевой ставки, должно состояться 20 марта.

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