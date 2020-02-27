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В России начали разработку аналога ОСАГО для владельцев дронов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для владельцев дронов хотят ввести обязательное страхование ответственности — по аналогии с ОСАГО для автомобилистов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель законодательной рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Сергей Жуков.

По его словам, соответствующая инициатива будет до апреля передана в Минтранс. В марте документ обсудят со страховщиками, производителями и эксплуатантами беспилотников. Под новое регулирование могут попасть все дроны тяжелее нескольких килограммов, в том числе бытовые квадрокоптеры.

В Министерстве транспорта подтвердили «Известиям», что разработка документа заложена в «дорожной карте» НТИ. Ведомство участвует в заседаниях, где поэтапно рассматриваются материалы, подготовленные рабочей группой. Пока не решено, будет ли это новый федеральный закон либо отдельные поправки в действующие положения Воздушного кодекса (ВК).

Подробнее читайте в материале «Известий» от 27 февраля:

Полет формальный: для владельцев дронов готовят аналог ОСАГО.

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