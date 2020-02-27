100 туристов смогут уехать из карантинного отеля на Тенерифе

100 туристов из изолированного отеля на Тенерифе вскоре смогут уехать домой. Это гости, которые приехали в понедельник и не общались с зараженными итальянцами. Гостиницу пришлось закрыть на 14-дневный карантин после того, как среди постояльцев заболели четыре человека. Работники четырехзвездочного отеля на Тенерифе обеспокоены. Они опасаются, что могут подхватить коронавирус. Отель делает всё, чтобы обеспечить нормальный отдых гостей в таких условиях. Из-за вируса для постояльцев теперь доступно минимальное количество услуг. Пока среди заразившихся только туристы из Италии.