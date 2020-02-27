Россия назвала причину отказа выплатить Грузии €10 млн

Россия выплатит Грузии компенсацию в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году после того, как Тбилиси уточнит список пострадавших. Об этом сообщают «Ведомости» в четверг, 27 февраля.

Отмечается, что по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) правительство Грузии должно было подготовить механизмы для расчета и распределения компенсации. Контролировать их действия должен был Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Однако, как сообщает российская сторона, этого сделано не было.

Окончательный список, по указанию суда, должен был содержать не менее 1500 граждан Грузии. В существующем списке, который насчитывает 1795 предполагаемых жертв, как минимум 290 граждан, по мнению России, не могут быть признаны пострадавшими. Только после того, как в Тбилиси приведут в порядок списки, российская сторона сможет выплатить компенсацию. Иначе денежные выплаты могут получить люди, которые не считаются жертвами.

В министерстве иностранных дел Грузии на запрос газеты не ответили.



Европейский суд по правам человека обязал Москву выплатить €10 млн компенсации 31 января 2019 года.



В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.



В августе 2018 года Тбилиси направил в ЕСПЧ иск к России. В нем Тбилиси выказывал недовольство действиями Москвы на якобы оккупированных территориях республики.