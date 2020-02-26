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Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки во вторник, 25 февраля, «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Дипломат назвала такое поведение «помрачением разума».

По ее словам, представительницы грузинских СМИ не давали россиянам пройти «кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру», передает «Газета.Ру».

«И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли [глава МИД РФ Сергей] Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны», — написала Захарова в Facebook.

Как отметила дипломат, грузинские журналистки, задавая Лаврову вопросы на русском, по-английски кричали: «Don’t touch me!» («Не трогайте меня!»).

В Тбилиси 14–15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Российскую делегацию на таких мероприятиях обычно представляет глава МИДа. Дипломатическое ведомство России подтвердило участие в совещании, однако уровень представительства РФ пока не определен.

20 июня 2019 года в Тбилиси во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация обострилась, в центре столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.

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