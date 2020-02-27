Умерла бабушка-сказочница из Екатеринбурга

В Екатеринбурге умерла бабушка-сказочница Вера Сибирева, которая продавала свои книги на улице в мороз. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили на странице соцсети «ВКонтакте», посвященной ее творчеству.

Отмечается, что женщина скончалась 2 февраля.

«У нее были проблемы с сердцем, но в больницу бабушка не легла, так как хотела закончить книгу о своем военном детстве», — говорится в посте.

В 2018 году поклонники Веры Сибиревой собрали деньги на издание книги в твердом переплете. По данным РЕН ТВ, книгу теперь опубликует ее помощница.

Сказочница начала писать еще в 1996 году, иллюстрации на каждой странице делала дочь писательницы.