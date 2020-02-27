Прямой эфир

Умерла бабушка-сказочница из Екатеринбурга

0
Фото: book.uraic.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге умерла бабушка-сказочница Вера Сибирева, которая продавала свои книги на улице в мороз. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили на странице соцсети «ВКонтакте», посвященной ее творчеству.

Отмечается, что женщина скончалась 2 февраля.

«У нее были проблемы с сердцем, но в больницу бабушка не легла, так как хотела закончить книгу о своем военном детстве», — говорится в посте.

В 2018 году поклонники Веры Сибиревой собрали деньги на издание книги в твердом переплете. По данным РЕН ТВ, книгу теперь опубликует ее помощница.

Сказочница начала писать еще в 1996 году, иллюстрации на каждой странице делала дочь писательницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла автор книги «Тигр, который пришел выпить чаю»
Американская писательница Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020