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Умерла автор книги «Тигр, который пришел выпить чаю»

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Британская писательница и художница Джудит Керр умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает издательство HarperCollins.

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«С глубокой скорбью мы объявляем, что Джудит Керр, офицер Ордена Британской империи, автор и иллюстратор многих классических детских книг, умерла вчера у себя дома в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении издательства.

Известность Керр принесла книга «Тигр, который пришел выпить чаю», в которой рассказывается о том, как в гости к маленькой девочке Софи и ее маме пришел говорящий тигр и съел все находившиеся в доме продукты. Книгу опубликовали в 1968 году, и она сразу стала одним из культовых произведений англоязычной детской литературы.

Среди известных произведений писательницы: «Как Гитлер украл розового кролика», «Рассеянная Мяули» и многие другие.

Джудит Керр родилась в 1923 году в Германии в немецко-еврейской семье. Спустя 10 лет, перед приходом к власти нацистов, она вместе с родителями покинула страну и после пребывания в Швейцарии и Франции постоянно стала проживать в Великобритании.

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