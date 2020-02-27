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Бизнесмен в Якутске лишился 460 тыс. рублей из-за взлома почты

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В Якутске проводится проверка по факту мошеннических действий, жертвой которых стал местный предприниматель. Бизнесмену на электронную почту пришло письмо о смене платежных реквизитов по договору, и он перечислил деньги на посторонний счет.

По словам мужчину, он заключил договор с индивидуальным предпринимателем на поставку строительного материала на общую сумму 880 тыс. рублей. В ходе переписки в приложении Whatsapp заявитель получил реквизиты для оплаты половины стоимости товара. Вскоре мужчине на электронную почту поступил договор, где было указано, что из-за проверки индивидуальный предприниматель изменил реквизиты. Не проверив данную информацию, потерпевший передал новые реквизиты в отдел бухгалтерии.

Через некоторое время индивидуальный предприниматель обратился к заказчику по поводу аванса. Тогда выяснилось, что реквизиты он не менял и новые данные заказчику не направлял, сообщает ИА YakutiaMedia.

Пострадавший бизнесмен обратился в полицию. Предварительно установлено, что мошенники взломали электронную почту индивидуального предпринимателя и вели переписку с заказчиком. По данному факту проводится проверка.

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