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Центры регионального развития создадут в Мурманской области

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В Мурманской области планируют создать центры регионального развития, которые будут являться инструментами налогового стимулирования предпринимательства. Соответствующий закон опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Целью создания центров является улучшение инвестиционного климата. Их работа будет организована по принципу территории опережающего развития, где резидентам будут предлагать вести свою деятельность на льготных налоговых условиях, пишет ИА «Би-порт».

В пояснительной записке к документу говорится, что планируется снижение процентной ставки с 15% до 5% в том случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. В случае если объектом налогообложения являются доходы, то ставка снизится с 6% до 1%.

Центры развития появятся в муниципалитетах, в которых уже есть «точки роста» для развития малого и среднего предпринимательства, а также на территориях с низким налоговым потенциалом. О каких именно муниципалитетах идет речь не уточняется.

Для реализации документа необходимо изменение в региональный закон «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

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