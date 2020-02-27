Ростуризм призвал приостановить продажу туров в три страны из-за коронавируса

Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран. При этом туристам напомнили, что при отказе они смогут вернуть полную стоимости путёвки. Между тем коронавирус продолжает расширять географию. Первые случаи заражения зафиксировали в Эстонии и Дании. Ранее список стран пополнили Грузия, Греция и Норвегия. Самой сложной в Европе остаётся ситуация в Италии. Вирус унес жизни 12 человек. Президент региона Ломбардия ушел на двухнедельный карантин. Выяснилось, что одна из его сотрудниц заразилась коронавирусом. Чтобы хоть как-то сдержать распространение вируса, власти страны отменяют все массовые мероприятия. В этих условиях Саудовская Аравия временно ввела запрет на въезд для паломников. Это вынужденная мера, чтобы обезопасить граждан страны.