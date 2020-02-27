Специалисты рассказали об особенностях коронавирусной инфекции — она протекает под симптомами ОРВИ. Кашель, насморк, высокая температура и утомленность.

Чтобы обезопасить себя необходимо соблюдать профилактические меры: поддерживать чистоту рук и без надобности не посещать общественные места.

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