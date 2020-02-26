В столичных кафе вводятся особые правила из-за коронавируса

Особые правила чистоты вводятся в кафе и ресторанах Москвы из-за коронавируса. В залах установят бактерицидные лампы, посуду надлежит дезинфицировать при температуре в 65 градусов. Обеденные залы станут очищать от бактерий дважды в день, протирать дверные ручки и кассы нужно каждый час. Работники кухни будут ходить в масках. С правилами Роспотребнадзора уже ознакомились в некоторых сетях общепита. Рестораторам надлежит давать отчет о выполнении предписаний еженедельно.