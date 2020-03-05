Япония может оказаться тем слабым звеном, с которого начнется мировая рецессия. Страна показала худший рост ВВП за последние 5,5 года. В октябре–декабре спад составил 6,3% в годовом выражении. Столь сильно за один квартал японская экономика не сжималась даже после знаменитого цунами, которое породило атомный кризис на «Фукусиме».

Формальных причин для объяснения провальной статистики у властей нашлось сразу две. С октября в Японии был в очередной раз поднят налог с продаж — с 8 до 10%. Граждане по традиции остро отреагировали на новые фискальные меры: потребление в стране обвалилось более чем на 11%. Бизнес сократил инвестиции еще сильнее — на 14%. Следом за налогами в октябре в Японию весьма некстати пришел сильнейший за 50 лет тайфун Хагибис, ущерб от которого оценили в $15 млрд.

Что примечательно, глубокий спад был зафиксирован до начала эпидемии в Китае. Фактор коронавируса еще не был учтен в статистике и заложен в динамику ВВП. До январских событий прогнозы по росту экономики Японии уже находились на более чем скромных величинах. По оценкам МВФ, за весь 2019 год он предварительно составит 1%. Официальный Токио прогнозировал, что в 2020 году рост ВВП будет находиться в пределах 0,2–0,5%. При этом частные инвестиционные дома, например, ING предсказывали спад до -0,2%, но теперь и эти цифры они называют слишком оптимистичными.

По стандартам МВФ два квартала подряд отрицательного роста — это техническая рецессия. Япония почти гарантированно в нее попадает. Банк Barclays один из первых объявил об этом, оценив наступление рецессии в японской экономике с вероятностью 69%. Причем списать это на вирус, тайфун и налоги не получается. Кризис в Японии назревал уже как минимум год. Экспорт в соседние страны, в том числе Китай, за последние 12 месяцев упал на 7,6%. Это худший результат с 2016 года.

Следы настоящей, а не технической, рецессии в Японии видны повсюду. Обвалился экспорт не только в Китай: в Южную Корею (-13%), Австралию (-16%), Германию (-4,4%). Из основных торговых партнёров Япония смогла удержать только рынок США, но и там за полный 2019 год падение оборота составило 1,4%. Промышленное производство — ключевой элемент японской экономики — медленно сжимается еще с конца 2018 года. Индекс деловой активности находится на самом низком уровне с начала 2017-го.

Обычно японские кризисы связывают с чрезмерным удорожанием иены, которая раз в несколько лет то слабеет, то укрепляется к доллару. В периоды наибольшего роста национальной валюты Япония страдает от дефляции и сокращает производство, в периоды ослабления ее экономика оживает, и экспорт в другие страны ускоряется. Такими циклами Страна восходящего солнца живет уже почти 30 лет. Но на этот раз, похоже, всё иначе.

Во-первых, иена очень стабильна с января 2017 года. Во-вторых, на фондовом рынке Японии нет даже намека на ценовые пузыри. И в-третьих (и это самое важное, на мой взгляд), страна подошла к демографическому пределу. Нация стареет и теряет население, все свободные трудоспособные руки уже заняты, безработица на самом низком уровне за 27 лет (2,2%). И это самый верный признак надвигающегося кризиса: расти просто некуда, дальше может быть только спад.

Официальный Токио, кажется, уже осознал масштаб приближающейся катастрофы. В последние дни прошлого года без видимых на то причин кабинет Синдзо Абэ объявил, что потратит «на борьбу с последствиями тайфуна» астрономическую сумму в 13 трлн иен (это порядка $120 млрд по текущему курсу), что сопоставимо с тем, сколько Япония тратила на преодоление кризиса 2008 года и последствий цунами 2011 года. Реализация этой программы — если и поможет удержать рост немногим выше нуля — превратит Японию в максимально закредитованную страну с госдолгом свыше 2,5 размера ВВП. Как Токио планирует гасить такую сумму в условиях сжимающей экономики, пока непонятно.

Для остального мира это не несет с собой ничего хорошего. Предыдущая японская рецессия 2010–2011 годов пришлась на период активного роста экономики США и Китая. В результате мировой ВВП «проскочил» этот провал, замедлившись с 4,2 до 3,2%, что по нынешним временам считается высокой динамикой. Но сегодня все совсем по-другому. Китай «захлебывается», снижая темпы роста с 6 до 5,6%, США с трудом удерживают темп в 2%, Германия балансирует на грани стагнации и депрессии (0% в прошлом квартале). В этих условиях рецессия в Японии вполне может стать тем последним ударом, который мировая экономика на этот раз не перенесет.

Автор — финансовый аналитик

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