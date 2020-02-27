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Пьяный водитель на BMW протаранил военную колонну в Днепре

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Фото: youtube.com
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В Днепре на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Старокодацкой автомобиль BMW на скорости влетел в колонну военных, сообщает ТСН Украина.

Водитель не захотел пропустить военную технику и сначала влетел в КамАЗ, а потом врезался в автомобиль сопровождения.

Предварительно, 24-летний водитель BMW был пьян. Пострадавших во время ДТП нет.

В прошлом году военный грузовик с боеприпасами попал в аварию в Черкасской области. Грузовик «Урал» съехал на спуске в кювет во время движения военной колонны в районе села Княжичи Звенигородского района.

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