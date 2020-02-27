Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу. Видео и свои комментарии артистка разместила в своем Instagram.

На кадрах можно увидеть, как певица танцует и в конце записи отчетливо слышен резкий звук. «Вы можете услышать, где я сломала ногу здесь. Извините, это очень громко», — написала Спирс.

Она объяснила несчастный случай тем, что не танцевала уже шесть месяцев перед тем, как начать репетировать.

17 января сообщалось, что Дима Билан перенес операцию на ноге. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию на больничной койке с забинтованной ногой. Снимок был сделан перед операцией по удалению титановой пластины с девятью шурупами из сломанной ноги.