Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки
Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штата Висконсин. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.
Отмечается, что открывший огонь человек также погиб.
Инцидент произошел на предприятии Molson Coors. Ранее полиция города сообщила о расследовании «критического инцидента» и попросила граждан объезжать место происшествия.
24 февраля сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Хьюстоне, штат Техас, в результате которой госпитализировали семь человек.