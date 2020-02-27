Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штата Висконсин. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.

Отмечается, что открывший огонь человек также погиб.

Инцидент произошел на предприятии Molson Coors. Ранее полиция города сообщила о расследовании «критического инцидента» и попросила граждан объезжать место происшествия.

24 февраля сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Хьюстоне, штат Техас, в результате которой госпитализировали семь человек.