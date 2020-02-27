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Стало известно о возможности сдать анализы на COVID-2019 в России

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Фото: Depositphotos
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В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 в Италии и ряде других стран вероятность проникновения заболевания в Россию сильно возросла. «Известия» выяснили, кто и где может сдать анализ на коронавирус.

На данный момент при отсутствии признаков респираторного заболевания россияне практически не могут пройти диагностику на наличие патогена. Корреспондент «Известий» выяснил, что даже аргументы о контактах с иностранцами из неблагополучных регионов не являются для врачей весомыми.

При этом частные медицинские сети тоже не берут анализы на коронавирус и рекомендуют обращаться в государственную поликлинику по месту жительства. В государственных медучреждениях заявили, что провериться на COVID-19 в Москве можно только в Инфекционной клинической больнице № 1 ДЗМ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вирусный забор: сдать анализ на COVID-19 может не каждый россиянин

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