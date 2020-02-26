Заседание Комитета министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как ранее планировалось, а в Страсбурге. Об этом рассказал глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

Совещание должно было состояться в Тбилиси 14-15 мая, российскую делегацию традиционно должен был представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако представители грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит российского министра, пишет «РИА Новости».

Залкалиани отметил, что встретился с руководством Совета Европы и было выражено абсолютное понимание, чтобы провести министериал в Страсбурге в соответствии с правилами организации и с учетом интересов Грузии. Также грузинский министр отметил, что сожалеет о невозможности провести Грузией мероприятие.

О возможном переносе писала 21 января газета «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к правительству Грузии. Отмечалось, что основной причиной является потенциальное участие в саммите российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Согласно грузинскому законодательству, он не может въехать в страну, так как без разрешения властей Грузии «нелегально посещал Абхазию и Южную Осетию», которые Тбилиси считает «оккупированными территориями».

Незадолго до этого, 28 января, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности принять делегацию из России на майской встрече глав МИД Совета Европы, несмотря на их посещение Абхазии и Южной Осетии.