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Пакистан выплатил России советский долг

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Фото: commons.wikimedia.org
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Исламабад вернул Москве долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает пакистанская газета News International со ссылкой на анонимного чиновника.

Между СССР и Пакистаном в 1980-е годы проводились экспортно-импортные операции по поставкам различных товаров. До последнего момента у двух государств были неурегулированные обязательства по возврату средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана.

Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако Исламабад заблокировал их из-за отсутствия договоренностей об урегулировании встречных претензий, связанных с расчетами в рамках экспортно-импортных операций периода бывшего СССР.

Отмечается, что задолженность долгое время являлась главным препятствием для развития двусторонних торговых отношений. Пакистанские власти ожидают, что урегулирование данной проблемы поможет привлечь российские инвестиции в экономику страны.

9 ноября сообщалось, что Пакистан решил вернуть России долг, который стал предметом 30-летнего спора между странами. Посол Пакистана в Москве получил указание подписать соответствующий договор.

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