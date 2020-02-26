Скончался профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, народный артист РСФСР Сергей Доренский скончался на 89-м году жизни. Об этом в среду, 26 февраля, сказано на сайте консерватории.

Доренский заведовал кафедрой специального фортепиано, отмечается в сообщении. Прощание с ним состоится 28 февраля. Гражданская панихида пройдет в фойе Большого зала Московской консерватории.

Отпевание начнется в 12:30 в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Похоронят Доренского на Введенском кладбище Москвы.

Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, в 1979 году получил ученое звание профессора. Он в 1978 году стал деканом фортепианного факультета, проработав в этой должности почти 20 лет.

Учениками Доренского были народный артист РФ Денис Мацуев, российский пианист и музыкальный педагог Николай Луганский, заслуженный артист РФ Павел Нерсесьян, Ольга Керн и многие другие.