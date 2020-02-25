Прямой эфир

Скончался аргентинский философ Марио Бунге

0
Фото: enpositivo.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 101-м году ушел из жизни аргентинский философ Марио Бунге в канадском городе Монреаль, сообщила во вторник, 25 февраля, газета El Pais.

По данным издания, Бунге стал одним из наиболее широко цитируемых носителей испанского языка среди ученых в истории. В своих трудах Бунге освещал философию науки, теорию познания, онтологию и теоретическую физику. На счету философа публикации сотен научных статей и десятков книг.

В 1982 году Бунге был награжден испанской премией принцессы Астурийской в области коммуникаций и гуманитарных наук. Также Бунге был удостоен гранта Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма.

Марио Бунге родился в Буэнос-Айресе в 1919 году. С 1966 года он переехал в Монреаль, где прошла большая часть его научной карьеры.

2 июня 2019 года во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На 84-м году жизни умер президент музея «Петергоф» Знаменов
Умер создатель функций Ctrl+c и Ctrl+v

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020