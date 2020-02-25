Скончался аргентинский философ Марио Бунге

На 101-м году ушел из жизни аргентинский философ Марио Бунге в канадском городе Монреаль, сообщила во вторник, 25 февраля, газета El Pais.

По данным издания, Бунге стал одним из наиболее широко цитируемых носителей испанского языка среди ученых в истории. В своих трудах Бунге освещал философию науки, теорию познания, онтологию и теоретическую физику. На счету философа публикации сотен научных статей и десятков книг.

В 1982 году Бунге был награжден испанской премией принцессы Астурийской в области коммуникаций и гуманитарных наук. Также Бунге был удостоен гранта Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма.

Марио Бунге родился в Буэнос-Айресе в 1919 году. С 1966 года он переехал в Монреаль, где прошла большая часть его научной карьеры.

2 июня 2019 года во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр.