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На 84-м году жизни умер президент музея «Петергоф» Знаменов

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Президент государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов ушел из жизни на 84-м году жизни. Об этом в понедельник, 24 февраля, говорится на сайте музея.

«Более 50 лет жизни Вадим Валентинович отдал послевоенному восстановлению и развитию петергофских музеев. Он восполнил огромные утраты в его собрании, восстановил многие памятники, дворцы, сады и парки, искалеченные войной, создал новые экспозиции», — сказано в сообщении.

Прощание с деятелем культуры пройдет 28 февраля в Большом Петергофском дворце. Его похоронят на Бабигонском кладбище Петергофа.

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