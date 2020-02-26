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Мужчина погиб в результате конфликта в Долгопрудном

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Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в квартире в Подмосковье. Об этом 26 февраля РИАМО сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в городе Долгопрудный. Тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранами нашли в квартире дома на Комсомольской улице. В ходе следственных действий был установлен и задержан 31-летний подозреваемый в совершении преступления.

Его доставили в следственный отдел города Химки, где он рассказал, что совершил преступление в ходе ссоры в результате совместного распития спиртных напитков с убитым. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее 26 февраля сообщалось, что тело убитой женщины обнаружили в съемной квартире на северо-западе Москвы. По предварительным данным следствия, погибшая оказывала услуги интимного характера.

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