Мужчина погиб в результате конфликта в Долгопрудном

Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в квартире в Подмосковье. Об этом 26 февраля РИАМО сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в городе Долгопрудный. Тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранами нашли в квартире дома на Комсомольской улице. В ходе следственных действий был установлен и задержан 31-летний подозреваемый в совершении преступления.

Его доставили в следственный отдел города Химки, где он рассказал, что совершил преступление в ходе ссоры в результате совместного распития спиртных напитков с убитым. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее 26 февраля сообщалось, что тело убитой женщины обнаружили в съемной квартире на северо-западе Москвы. По предварительным данным следствия, погибшая оказывала услуги интимного характера.