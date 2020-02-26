В США женщина закрыла любовника в чемодане и оставила умирать

В американском штате Флорида женщину арестовали за то, что она закрыла своего любовника в чемодане и оставила там умирать. Об этом 25 февраля сообщило издание WKMG.

По мнению правоохранителей, это могло быть преднамеренное убийство.

Как 42-летняя задержанная рассказала полицейским, они с бойфрендом играли в прятки и распивали алкогольные напитки, после чего им показалось забавным, если мужчина залезет в чемодан. Женщина уточнила, что это произошло по обоюдному согласию. Она закрыла за ним молнию и в какой-то момент уснула, забыв выпустить партнера.

Позднее она проснулась от телефонного звонка и бросилась к чемодану, чтобы выпустить мужчину, но он не дышал. Она вызвала спасателей, однако он был уже мертв. На его теле обнаружили повреждения — синяки под глазами и порез на губе. Уточняется, что в телефоне женщины нашли записи, на которых та издевается над своим партнером, пишет «Ридус». В частности, есть два видео, на которых она дразнит партнера, пока он находится в чемодане, и там слышно, как она смеется, а мужчина зовет ее по имени и говорит, что не может дышать.

18 февраля сообщалось, что в США бывший муж застрелил актрису и каскадера Шерил Сандерс, которая была дублершей голливудских актрис.