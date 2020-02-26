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Бассейн восстановят в одной из школ Хабаровска

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В Хабаровске в рамках концессионного соглашения начали ремонт бассейна в школе № 80. Работы планируют завершить к 1 апреля.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», концессионное соглашение было подписано в конце декабря. К восстановительным работам удалось приступить после закупки оборудования и урегулирования организационных вопросов.

Президент федерации плавания Хабаровского края Сергей Донских рассказал, что бассейн не использовался в школе № 80 около восьми лет. Специалисты должны переделать чашу, водоподготовку, вентиляцию, электрику, чистовую отделку.

В бассейне одновременно смогут заниматься 20–30 детей. В рамках программы «Плавание для всех» занятия могут также быть организованы для взрослых и студентов.

По информации краевой федерации плавания, идет обсуждение ремонта бассейнов в еще двух школах.

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