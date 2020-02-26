Один человек погиб при пожаре во Владивостоке

Во Владивостоке при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина. Еще два человека были спасены сотрудниками МЧС, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Информация о возгорании поступила спасателям во вторник, 25 февраля, в 15:58. Горела квартира в девятиэтажном доме на улице Добровольского. Пожарные прибыли через восемь минут, к тому времени наблюдалось сильное задымление, огнем была охвачена квартира на четвертом этаже, пишет РИА «Восток-Медиа».

Спасатели вынесли из квартиры двух мужчин и женщину, которых затем передали «скорой». Медики констатировали смерть одного из мужчин.

Локализовать возгорание удалось в 16:14, ликвидацию объявили в 16:39. Площадь пожара составила 20 кв. м. В тушении были задействованы 18 человек личного состава и пять единиц техники.

25 февраля в Красноярском крае произошел пожар в дачном доме в одном из СНТ. Погибли трое мужчин, их личности устанавливаются.