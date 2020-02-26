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Трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме в Красноярском крае

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В Минусинском районе Красноярского края в результате пожара в дачном доме погибли трое мужчин. По данному факту СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку.

Как сообщает сайт ведомства, 25 февраля спасателям поступило сообщение, что горит один из дачных домов в СНТ «Енисей». Соседи также рассказали, что видели накануне в доме троих мужчин, злоупотребляющих спиртным, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В ходе тушения были обнаружены тела трех человек. Их личности сейчас устанавливаются.

По факту произошедшего организована проверка, опрашиваются свидетели и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 22 февраля произошел пожар в жилом доме в Красноярске. Один человек погиб и четверо пострадали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в ожоговом центре, еще один получил травмы и также находится в больнице.

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