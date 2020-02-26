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Британские полицейские начали искать преступников с помощью блинов и Photoshop

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Полицейские в британском графстве Суррей начали искать преступников и подозреваемых необычным методом. Фотографии людей в розыске появились не просто на специальной стенде или в соцсетях, но и на поверхности блинов. Об этом 25 февраля сообщается на странице полиции Суррея в Twitter.

По словам правоохранителей, им якобы удалось привлечь к сотрудничеству некоего «знаменитого кулинара Филиппа де Пэна», который с помощью своего искусства помогает им бороться с преступностью. Таким образом, твит с лицом предполагаемого взломщика Томаса Майкла Купера на блинчике привлек в разы больше пользователей соцсети, чем традиционное объявление о подозреваемом, пишет «Ридус».

Англичане заинтересовались личностью и рецептами де Пэна. После этого выяснилось, что кулинара не существует, а полицейские просто воспользовались обработкой фотографий подозреваемых в Photoshop.

Подписчики Twitter полиции Суррея восприняли «креатив» с блинами неоднозначно. Одних он изрядно повеселил, но другие сочли, что он дискредитирует местных правоохранителей.

В декабре 2019 года двое дежурных оперативников УМВД по Калининградской области издали от имени руководства приказ о срочном изготовлении бумажных снежинок к Новому году и распространили его по отделениям полиции. Когда шутка раскрылась, авторов розыгрыша заставили самих вырезать снежинки.

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