Британские полицейские начали искать преступников с помощью блинов и Photoshop

Полицейские в британском графстве Суррей начали искать преступников и подозреваемых необычным методом. Фотографии людей в розыске появились не просто на специальной стенде или в соцсетях, но и на поверхности блинов. Об этом 25 февраля сообщается на странице полиции Суррея в Twitter.

We’ve asked Crepe Artiste Philippe de Pan* to help us locate some of our most wanted through the medium of pancake art.#ShroveTuesday#HelpUsWhiskThemAway pic.twitter.com/jqtuTIg8c8