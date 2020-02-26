МВД назвало число убитых на службе в 2019 году полицейских

В 2019 году в России при исполнении обязанностей погибли около 60 сотрудников полиции, более 3 тыс. пострадали. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая в среду, 26 февраля, на ежегодной расширенной коллегии МВД.

По его словам, борьба за чистоту рядов личного состава имеет для МВД принципиальное значение. «На первом плане — укрепление дисциплины законности среди личного состава, борьба за чистоту рядов. Это имеет для нас принципиальное значение. Подавляющее большинство правонарушений выявляется подразделениями собственной безопасности», — сказал он.

Также глава ведомства заявил о нехватке аттестованных сотрудников в своем ведомстве, передает корреспондент «Известий». По его словам, за последние пять лет нехватка увеличилась почти в два раза. Самая сложная ситуация сложилась в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков.

«Если в 2012 году на каждое вакантное место претендовали четыре человека, то в 2019-м — менее двух», — сказал Колокольцев.

Он добавил, что в прошлом году МВД создало подразделения по борьбе с наркоугрозой в интернете и по борьбе с киберпреступностью.

8 ноября 2019 года, в день памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников российских органов внутренних дел, Колокольцев сообщил, что на службе в том году погибли свыше 20 полицейских. «К сожалению, в этом году при выполнении служебных обязанностей погибли 23 сотрудника, более тысячи двухсот человек получили ранения», — приводит его слова «РИА Новости». Он добавил, что руководство министерства всегда будет оказывать всестороннюю поддержку семьям погибших сотрудников.