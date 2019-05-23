Прямой эфир

В МВД рассказали о числе убитых в 2018 году полицейских

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 400 сотрудников МВД России погибли при исполнении служебных обязанностей в 2018 году. Об этом рассказал замглавы ведомства Игорь Зубов во время выступления в Госдуме.

Оперативная забота: МВД предложили разгрузить сотрудников угрозыска
Процессуальную работу предполагается передать следователям

Замминистра говорил о сумме компенсаций за гибель сотрудников. По его словам, выплата составляет 3,843 млн рублей, в сумме выплачено 1,568 млрд рублей. Погибших — 408 человек, передает «РИА Новости».

Единовременное пособие при получении сотрудником увечья составляет 2,562 млн рублей, общая сумма выплат за год — 1,314 млрд. То есть увечья получили более 510 полицейских.

Ранее в мае первый замначальника ГУУР МВД РФ генерал-майор полиции Александр Фролов предложил изменить схему работы оперативников. По его мнению, сотрудников следует избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям. Это поможет снизить траты рабочего времени на доследственную проверку и дать оперативникам сосредоточиться на раскрытии преступлений, отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД рассказали о росте взяточничества в России
Около 1 тыс. человек застрелила полиция США за 2017 год

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017