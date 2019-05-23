В МВД рассказали о числе убитых в 2018 году полицейских

Более 400 сотрудников МВД России погибли при исполнении служебных обязанностей в 2018 году. Об этом рассказал замглавы ведомства Игорь Зубов во время выступления в Госдуме.

Замминистра говорил о сумме компенсаций за гибель сотрудников. По его словам, выплата составляет 3,843 млн рублей, в сумме выплачено 1,568 млрд рублей. Погибших — 408 человек, передает «РИА Новости».

Единовременное пособие при получении сотрудником увечья составляет 2,562 млн рублей, общая сумма выплат за год — 1,314 млрд. То есть увечья получили более 510 полицейских.

Ранее в мае первый замначальника ГУУР МВД РФ генерал-майор полиции Александр Фролов предложил изменить схему работы оперативников. По его мнению, сотрудников следует избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям. Это поможет снизить траты рабочего времени на доследственную проверку и дать оперативникам сосредоточиться на раскрытии преступлений, отметил он.