Автор песен Лолиты и Лободы назвал стоимость хитов

Музыкальный композитор Артем Иванов назвал стоимость создания качественного музыкального проекта. Об этом он рассказал в беседе с изданием StarHit 25 февраля.

Иванов работал со многими российскими исполнителями. В частности, он написал такие хиты Светланы Лободы, как «Мальчик мой», «Пуля-дура», «Суперзвезда».

По словам продюсера, раньше он отказывался от авторских прав, но после того как его песни начали часто крутить на музыкальных телеканалах и радиостанциях, у него появилось много новых клиентов, и эта работа приносит хороший доход.

«Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы», — приводит слова продюсера телеканал «360». Иванов уточнил, что в среднем стоимость музыкального проекта варьируется от 200 тыс. до 2 млн рублей.

Артем Иванов также работал с такими артистами, как Лолита Милявская, рэпер T-Killah, группа «НеАнгелы». Сотрудничал он и с Аллой Пугачевой, которой была нужна аранжировка для одного из детских проектов, которые она ведет. Правда, по словам продюсера, денег с Аллы Борисовны он не взял, а работа была выполнена в качестве подарка, пишет «Федеральное агентство новостей».