В «Единой России» прокомментировали сообщения СМИ о смене главы партии

Сообщения о переименовании партии «Единая Россия» и ее слиянии с «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) не имеют под собой оснований. Об этом заявил «Интерфаксу» в среду, 26 февраля, заместитель секретаря генсовета политсилы Сергей Перминов.

«Ничего такого, что имело бы под собой основания, в появившихся сообщениях я не вижу. Проект слияния партии и ОНФ не обсуждался», — сказал он.

На вопрос, останется ли секретaрь Совбеза Дмитрий Медведев председателем партии, Перминов ответил, что эти вопросы не обсуждались и ему об этом ничего не известно.

«Нет, о таком я не знаю. Это публично не обсуждалось. Пока мне о таком не известно», — заявил «Газете.ру» депутат Госдумы и член центрального штаба ОНФ Николай Говорин в ответ на вопрос журналистов, обсуждали ли в партии возможное объединение с ЕР.

25 февраля интернет-издание «Медуза» со ссылкой на источники, сообщило, что в «Единой России» могут произойти изменения, в том числе объединение с ОНФ и смена названия. Отмечалось, что в новой структуре будет три сопредседателя, а нынешний председатель политсилы Дмитрий Медведев может утратить эту должность.

На следующий день в официальном telegram-канале ЕР написали, что 26 февраля на заседании президиума генсовета единороссов примут решение о создании аппарата председателя партии. Новая структура займется обеспечением работы Медведева по партийной линии и координацией управлений центрального исполнительного комитета по повестке председателя.

Главой аппарата назначат Жанну Одинцову, которая перейдет на работу в партию «с должности помощника председателя правительства РФ».