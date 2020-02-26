Браконьеры выловили из Псковского озера рыбы почти на 610 тыс. рублей

В Псковской области задержали браконьеров, которые выловили из Псковского озера рыбы на сумму более 607 тыс. рублей. Операцию провели сотрудники отдела госконтроля и рыбоохраны по области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Эксперты установили, что у рыбаков не было разрешения на вылов рыбы, при этом они применяли транспорт и незаконные орудия ловы. Они поймали более 1,5 тыс. особей плотвы, 44 ершей, 74 густер, 70 окуней, 15 щук, 33 судаков. Также среди пойманной рыбы было по два экземпляра уклеек и карасей, а также по одному экземпляру ряпушки, красноперки и сырти.

У браконьеров отобрали транспорт, орудия лова и весь улов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», пишет Псковское агентство информации.