На Украине заявили об освобождении задержанных в Азовском море браконьеров

Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море за незаконный вылов рыбы, отпущены на свободу. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, народный депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Павел Мельник на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что один из браконьеров, Максим Терехов, связался с семьей по телефону и оповестил их, что рыбаки вернутся домой на собственном судне.

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк подтвердила эту информацию агентству «Интерфакс».

«Никаких претензий к российской стороне у них нет, при освобождении они написали соответствующую расписку», — добавила омбудсмен.

17 февраля МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырех украинских рыбаков-браконьеров в Азовском море.

16 февраля пограничное управление по Республике Крым ФСБ Российской Федерации сообщило о задержании браконьерского судна в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова. На борту находились четверо украинцев без документов, удостоверяющих личность. В результате осмотра обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, запрещенной к лову, а также стальную сеть, использование которой незаконно.

Все члены экипажа сознались в нелегальной добыче водных биологических ресурсов. В соответствии с этим фактом Керченский городской суд 16 февраля арестовал экипаж судна на 10 суток и возбудил в их отношении дело об административном правонарушении. Министерство выразило российской стороне протест и потребовало предоставить информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовного судна и его экипажа, настаивая на освобождении рыбаков.