И корабль не плывёт: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

На звание крупнейшей финансовой пирамиды 2019 года претендует AirBitClub, привлекавшая деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Её основателям удалось собрать более 500 млн рублей — такую оценку для «Известий» сделали эксперты по финансовому мошенничеству. В ЦБ сообщили, что в 2019-м онлайн-пирамиды действительно чаще всего использовали обещания вкладывать средства в биткоины. Кроме того, как сообщили в пресс-службе регулятора, в прошлом году появились и новые уловки для привлечения граждан – например, инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку. А для большей правдоподобности строители пирамид начали обещать доходность, «подсчитанную» до десятых и сотых процента.

Деньги на воздух

Как прогнозировал регулятор и эксперты, крупных пирамид вроде «Кэшбери», которую выявили в 2018 году, в России уже не появится. По последним оценкам, ущерб от деятельности этой компании составил 3 млрд рублей, пострадали сотни тысяч человек. «Кэшбери» позиционировала себя в качестве площадки для взаимодействия заемщиков и инвесторов, которым предлагалось заработать до 1% в день от суммы займа. AirBitClub привлекала средства клиентов для выпуска криптовалюты и возможности заработать на изменившемся курсе. Однако в реальности получить деньги можно было только, если участник мог реализовать внутреннюю валюту своим друзьям по несчастью. По экспертной оценке, в пирамиду удалось вовлечь порядка 60 тыс. человек, а сумма их вложений превысила 500 млн рублей.

Если говорить о возможном ущербе, то, по словам эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, 90% участников пирамид теряют вложенные средства.

- Обычные инвесторы, как правило, остаются в проигрыше, обеспечивая доход для организаторов и профессиональных участников, которые находятся в основании пирамиды, - пояснил он.

gbh Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт отметил, что на сегодняшний день более 500 млн привлеченных средств – очень крупная пирамида. Небольшие компании, которые используют различные методы рекламы и привлечения в соцсетях, могут выудить из доверчивых граждан порядка 30 млн рублей. И криптовалюты в этом смысле — золотое дно, подчеркнул Олег Анисимов.

Недавний успех биткоинов заметно облегчил задачу мошенникам, согласен и управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

- Криптоистория 2017-2018 годов показала, что быстрое сказочное обогащение возможно, причем это поле находится вне традиционных финансовых институтов. Отсутствие национального и глобального надзора за криптосферой делает ее «Клондайком» для создания самых изощренных недобросовестных проектов. В том числе, финансовых пирамид. Вряд ли нам удастся в ближайшие год-два справится с криптомошенниками, даже если будет принят весь пакет регулирования цифровых прав, - уверен он.

Нарисуем – будем плыть

В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили «Известиям» в ЦБ.

— Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения. Например в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента Центробанка противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

При этом такая технология действительно существует — за рубежом уже есть крупные проекты, однако ни о какой реальной деятельности в случае с мошенниками речь, естественно, не идет, пояснил Олег Анисимов.

Еще одна свежая уловка – предложение приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка.

— Для получения такой опции человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее $100 долларов и привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренных пяти были обещаны начисления на личный счет процента от их взносов. При соблюдении всех условий через год клиент мог претендовать на получение дешевой путевки. Банк России выявил несколько таких пирамид. По оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек, — рассказали в пресс-службе регулятора.

пир Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Одна из компаний была якобы зарегистрирована в США, поэтому переводы должны были осуществляться в американской валюте. При этом в личном кабинете на счет клиента зачислялись некие «круизные доллары» или «внутренние баллы».

— Сложность выявления схемы была еще и в том, что люди, связываясь с подобными структурами, изначально настроены на длительное ожидание – мошенники не случайно оговаривают получение услуги или товара такими широкими временными рамками. Пока идет время, пирамида растет, а организаторы, даже при наступлении обещанного срока, придумывают, как еще затянуть время. Зачастую люди начинают «бить в колокола», жаловаться, когда организаторы успели собрать деньги и скрыться, - пояснили в Центробанке.

Еще на одну проблему при выявлении такого рода пирамид обратил эксперт Олег Анисимов. По его словам, схема матричного типа (когда участники должны заполнять очередной ряд пирамиды за счет приглашенных), опасна еще и тем, что людям сложно привести, скажем, 10 новых клиентов. И чем больше проходит времени, тем труднее из-за «эффекта выжженного поля» становится эта задача.

— При этом жаловаться участникам в этом случае не на кого — они не смогли привлечь достаточно новичков и не выполнили условия договора для получения денег, — подчеркнул эксперт.

Инвестируй в соседа

По матричной схеме была выстроена схема пирамиды на Дальнем Востоке, но там для достоверности и солидности использовалась еще и региональная специфика.

- В прошлом году рекламировалась финансовая пирамида, которая предлагала «инвестиции» в быстрорастущую экономику соседних государств (прежде всего, Китая) — в сферу производства питания, товары повседневного спроса, комплектующие для электротехники, электронику, недвижимость. Компания позиционировала себя как международная инвестиционная платформа, созданная на основе иностранной логистической компании, - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Организаторы предлагали доходность до 1% в день, срок инвестиций – 12 месяцев, а минимальная сумма вложений - всего 5 000 рублей. При этом стать инвестором было возможно только по личному приглашению партнера компании.

пир Река Янцзы, Китай Фото: Global Look Press/Xiao Yijiu/Xinhua

- Людям обещали реферальный бонус за привлечение новых инвесторов и партнеров (10-уровневая реферальная программа – выплаты от 0,5% до 5% с дохода привлеченного партнера), а также возможность карьерного роста и получение «представительского» бонуса по итогам прошедшего месяца, - пояснили в ЦБ.

Кроме того, в прошлом году для придания достоверности мошенники начали в рекламе указывать доходность, «подсчитанную» до десятых и сотых процента, предупредили в ЦБ. Например, некая организация, якобы зарегистрированная в Великобритании, обещала, что инвестиции принесут 87,6% дохода. Правда, граждане, которые попались на этот крючок, денег своих вернуть не смогли, добавили в Центробанке.

Эффект диджитализации

В прошлом году количество выявленных пирамид выросло на 30% по сравнению с 2018-м. Тому есть несколько причин и самая простая из них в том, что в связи с усовершенствованием подхода их действительно больше выявляют. Однако, по мнению Марата Сафиулина, в последние годы повышают свою активность и строители пирамид.

- На мой взгляд, это связано с переводом финансового сервиса на «электронные рельсы». Диджитализация позволяет компаниям, зарегистрированным где угодно, работать в глобальном масштабе. Да и переход финансовых мошенников в онлайн в десятки раз удешевил создание новых финансовых пирамид, сделал возможным их тиражирование с разными легендами, предназначенными для самых разнообразных аудиторий, - полагает эксперт.

пир Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если раньше оформление финансовой услуги занимало минимум несколько часов, то сейчас достаточно нескольких минут, отметил он. При этом повышение финансовой грамотности населения пока мало сказалось на его защищенности от пирамид. Во-первых, мошенники разрабатывают свои схемы с расчетом на достаточно грамотных людей. Во-вторых, строители пирамид нередко организуют «обучающие» курсы, на которых вкладывают людям те знания, которые выгодны им самим.