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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

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Фото: ГУ МВД России по г. Москве
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Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности жителя Москвы, который разъезжал по столице на самодельном «бэтмобиле». Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

«Сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД по Москве пресекли перемещение по дорогам общего пользования автомобиля самодельной конструкции — «бэтмобиля», — цитирует его «РИА Новости».

Васенин отметил, что 22 февраля сотрудники ДПС остановили этот автомобиль на Кутузовском проспекте. Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.

«Бэтмобиль» переместили на специализированную стоянку, а в отношении 32-летнего водителя было возбуждено дело по двум статьям КоАП РФ.

25 октября 2019 года другой «бэтмобиль» был замечен на дорогах Москвы. Стоимость транспортного средства оценивалась в 55 млн рублей. Также в начале октября «бэтмобиль» проехал по дорогам Санкт-Петербурга.

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