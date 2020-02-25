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Несколько сахарных заводов закрываются в России

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В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Отмечается, что за последние три года цена на сахар снизилась более чем в 1,5 раза, что не позволяет поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Бодин подчеркнул, что сахар, который произвели еще в 2016 году, таки не был распродан, из-за чего образовались товарные излишки.

Кроме того, он добавил, что в группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области, передает «Газета.ru».

В октябре 2019 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным. Подобные рекомендации были даны и другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Поводом для этого послужила ситуация с перепроизводством сахара, которая в первую очередь касается России, так как именно на РФ приходится большая часть посевов сахарной свеклы. По данным Минсельхоза, в октябре 2019 года стоимость сахара составила 21,7 рубля за 1 кг, тогда как годом ранее было почти 36 рублей.

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