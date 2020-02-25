Эксперт прокомментировал возможное закрытие ряда сахарных заводов

Закрытие сахарных заводов суммарной мощностью 150 тыс. т не приведет ни к каким негативным последствиям, заявил во вторник, 25 февраля, «Известиям» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

По его словам, в России перепроизводство сахара составляет около 1 млн т, а общее его изготовление — 7,8 млн т по итогам 2019–2020 сельскохозяйственного года, который длится с августа по июль.

«Именно в условиях переизбытка продукции заводы и закрываются. В таком объеме сахар неактуален для страны. По этой же причине закрытие заводов никак не скажется на стоимости продукции», — заявил Рылько.

Ранее в этот же день председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин сообщил, что несколько сахарных заводов могут закрыться в России, в связи с тем что производство превышает спрос. Сахарные предприятия, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. т, не смогут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020–2021 годов, отметил он.

18 октября 2019 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным. Подобные рекомендации были даны и другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении. Поводом для этого послужила ситуация с перепроизводством сахара, которая в первую очередь касается России, так как именно на РФ приходится большая часть посевов сахарной свеклы. По данным Минсельхоза, в октябре 2019 года стоимость сахара составила 21,7 рублей за 1 кг, тогда как годом ранее было почти 36 рублей.