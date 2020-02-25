Прямой эфир

Эксперт прокомментировал возможное закрытие ряда сахарных заводов

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закрытие сахарных заводов суммарной мощностью 150 тыс. т не приведет ни к каким негативным последствиям, заявил во вторник, 25 февраля, «Известиям» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Фермерский рывок: президент поручил решить проблемы аграрной сферы
Владимир Путин призвал улучшать уровень жизни специалистов, работающих в области сельского хозяйства

По его словам, в России перепроизводство сахара составляет около 1 млн т, а общее его изготовление — 7,8 млн т по итогам 2019–2020 сельскохозяйственного года, который длится с августа по июль.

«Именно в условиях переизбытка продукции заводы и закрываются. В таком объеме сахар неактуален для страны. По этой же причине закрытие заводов никак не скажется на стоимости продукции», — заявил Рылько.

Ранее в этот же день председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин сообщил, что несколько сахарных заводов могут закрыться в России, в связи с тем что производство превышает спрос. Сахарные предприятия, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. т, не смогут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020–2021 годов, отметил он.

18 октября 2019 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным. Подобные рекомендации были даны и другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении. Поводом для этого послужила ситуация с перепроизводством сахара, которая в первую очередь касается России, так как именно на РФ приходится большая часть посевов сахарной свеклы. По данным Минсельхоза, в октябре 2019 года стоимость сахара составила 21,7 рублей за 1 кг, тогда как годом ранее было почти 36 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия экспортировала 500 тыс. т сахара в этом сельхозгоду
«Росконтроль» нашел мышьяк и свинец в тростниковом сахаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020