В ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России

Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.

Ранее 25 февраля председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин сообщил, что несколько сахарных заводов могут закрыться в России, в связи с тем что производство превышает спрос. Сахарные предприятия не смогут работать в сельскохозяйственном сезоне – 2020/21, отметил он. Суммарная мощность данных предприятий составляет 150 тыс. т, пишет «Газета.ру».



«Закрываемые три завода (Мелеуз, Нурлат и Товарково) сделали в 2019–2020 году менее 2% производства сахара РФ. В ближайшие месяцы на ценах оптовых и розничных это почти не скажется, возможны лишь незначительные колебания», — сказал Евгений Иванов.

По его словам, в сезоне-2019/20 Россия произведет более чем 7,7 млн т сахара при потреблении 6,0 млн т и импорте 0,2 млн т.

«То есть всё, что выше 5,8, нужно экспортировать. Плюс накопленные за предыдущие три сезона не менее 0,5 млн т избыточных запасов. Это колоссальные объемы, и у России пока нет такого опыта экспорта», — добавил эксперт.

По его прогнозу, в ближайшее время предельная граница комфортного экспорта для России составит от 0,5 до 1,1 млн т сахара.

Чтобы нарастить объемы экспорта, России нужно развивать морскую логистику. «В глубоководных портах Черного и Балтийского морей мы должны быть способны вывезти еще больше, а для этого издержки логистики должны быть ниже», — заключил специалист.

18 октября 2019 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным. Подобные рекомендации были даны и другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Поводом для этого послужила ситуация с перепроизводством сахара, которая в первую очередь касается России, так как именно на РФ приходится большая часть посевов сахарной свеклы. По данным Минсельхоза, в октябре 2019 года стоимость сахара составила 21,7 рубля за 1 кг, тогда как годом ранее было почти 36 рублей.