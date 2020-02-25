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Новые комплексы фиксации нарушений ПДД установят в Липецкой области

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На дорогах Липецкой области в этом году установят 30 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает сайт региональной администрации со ссылкой на управление ГИБДД УМВД по региону.

Всего на 2019–2020 годы было приобретено 59 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД. В ноябре прошлого года установлено 29 из них, остальные 30 планируется установить в I квартале 2020 года. Они будут приняты в эксплуатацию после тестирования, пишет Lipetskmedia.

Камеры фиксации приобретены в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2019–2021 годы.

По итогам 2019 года отмечено снижение аварийности на региональных дорогах, на которых установлены камеры фиксации. Также снизилось число погибших и пострадавших в ДТП.

Ранее 25 февраля была представлена статистика с численностью ДТП в России. Наименьшее число дорожно-транспортных происшествий в 2019 году произошло в Чеченской Республике и в Чукотском автономном округе. В список регионов с наименьшим числом аварий вошло и Подмосковье, где на каждые 100 тыс. транспортных средств приходится 185 ДТП с пострадавшими.

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