Пласидо Доминго извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинами

Испанский оперный певец Пласидо Доминго принес свои извинения женщинам, обвинившим его в 2019 году в сексуальных домогательствах, за причиненную им боль. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на заявление тенора.

Высказался Доминго после публикации Associated Press, в которой агентство приводило информацию о готовящихся к публикации итогах независимого расследования, инициированного Американской гильдией музыкальных артистов.

Как пишет сайт kp.ru, Доминго предположил, что коллеги не отказывали ему в связях, переживая о своей карьере. Он подчеркнул, что готов взять на себя ответственность за озвученные в последние месяцы обвинения. Доминго также отметил, что это не было его намерением и «никто и никогда не должен чувствовать себя таким образом».

Американское агентство AP в августе 2019 года писало, что девять женщин обвинили испанского оперного исполнителя в сексуальных домогательствах, якобы имевших место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе и на территории США. Три женщины заявили, что Доминго пытался их поцеловать. В сентябре агентство сообщило, что еще 11 женщин присоединились к обвинениям Доминго в домогательствах. Среди них оказалась американская певица Анджела Тернер Уилсон, утверждавшая, что Доминго домогался ее в ходе работы в Вашингтонской национальной опере в 1999–2000 годах.

В конце сентября Доминго заявил о своем уходе из нью-йоркского театра «Метрополитен-опера», а чуть позже и с должности генерального директора оперы Лос-Анджелеса, напоминает RNS.

Также 79-летний тенор изначально заявлял, что его удручают обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц. Он подчеркивал, что вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию, отмечает телеканал «Звезда». Кроме того, артист заявлял, что никогда никому не обещал удачную карьеру и никогда никому не мешал ее построить.