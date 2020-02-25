Ущерб за разлив нефти взыскали с предприятия в Оренбуржье

Оренбургский природоохранный прокурор обратился в суд и взыскал с предприятия ущерб за разлив нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Было установлено, что 6 марта 2019 года на дороге Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск опрокинулся грузовик «КамАЗ», который перевозил нефтесодержащую жидкость. Содержимое вылилось на земельный участок. Площадь загрязнения составила 300 кв. м, пишет РИА «Оренбуржье».

По данному факту прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Суд частично удовлетворил требования прокурора и взыскал с предприятия 276 тыс. рублей за причиненный ущерб. Однако прокурор обжаловал решение. Суд второй инстанции увеличил сумму до 360 тыс. рублей.

Ранее, в феврале, «Известия» писали о том, что ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м.