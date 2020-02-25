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Два человека погибли после употребления самогона в Волгограде

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В Волгограде проводится проверка по факту гибели мужчин после употребления алкоголя. Компания приобрела самогон у неизвестного человека.

По данным следствия, спиртное употребляли 34-летняя женщина, ее 37-летний сожитель и 59-летний отец. Волгоградка присутствовала только в начале застолья, затем она уехала. Позже тело пожилого мужчины нашли в садовом домике в СНТ «Мичуринец». Второй мужчина скончался, когда пытался дойти до магазина, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

В качестве основной рассматривается версия о некачественном алкоголе. Выжившая женщина пояснила, что самогон был приобретен у неизвестного мужчины. Посуда с остатками жидкости направлена на экспертизу.

В январе в Омской области было возбуждено уголовное дело по факту отравления десяти человек техническим спиртом. 37-летний мужчина разбавил спирт водой и разлил по бутылкам, а затем продавал местным жителям по низкой цене. Пять человек скончались, пятеро были госпитализированы.

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