В Омской области возбуждено уголовное дело из-за отравления 10 человек

Прокуратура Омской области контролирует расследование уголовного дела по факту отравления 10 человек техническим спиртом. Информация об этом появилась на официальном сайте надзорного органа в понедельник, 27 января.

По предварительным данным, 37-летний житель села Покровка Омского района в январе 2020 года приобрел емкость с техническим спиртом. Затем он разбавил его водой и разлил по бутылкам объемом 0,5 л.

«Указанную жидкость он продавал местным жителям по цене 100 рублей за бутылку. После употребления данной жидкости в результате отравления суррогатами алкоголя наступила смерть пяти человек, еще пять человек госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Управление Следственного комитета России по Омской области возбудило уголовное дело по статье «Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельства происшествия.

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