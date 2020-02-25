Пансионат для ветеранов построят в Корсакове к 2022 году

В Корсакове продолжается строительство социального учреждения квартирного типа для сахалинских ветеранов. Сейчас готовность пансионата составляет 25%. Сдать его в эксплуатацию планируется к 2022 году.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное министерство соцзащиты, в социальном учреждении будет 50 квартир, медицинский пункт, физкультурный и тренажерный залы, комнаты для досуга, компьютерный класс. Само здание будет состоять из двух блоков, жилого и административного, общей площадью более 8 тыс. кв. м.

По словам начальника отдела проектной подготовки и организации капитального ремонта Александра Кима, этот пансионат — новая современная модель социального учреждения квартирного типа, в нем обстановка будет максимально приближена к семейной. Здесь создадут все условия для реализации технологии сопровождаемого проживания как для одиноких ветеранов, так и для семейных пар.

Сейчас на строительной площадке ведутся монтажные работы, бетонируются стены и перекрытия второго этажа первого корпуса и технический этаж второго корпуса. Работы проводятся в зимний период, чтобы не допустить отставания от графика.