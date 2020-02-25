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Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин направил 40 кандидатам приглашение войти в новый состав Общественной палаты РФ, сообщается во вторник, 25 февраля на сайте Кремля.

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«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные НКО, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп».

Общественная палата шестого созыва на своем втором пленарном заседании 9 декабря 2019 года избрала замсекретаря ОП Лидию Михееву новым руководителем палаты. Новыми заместителями секретаря консультативного органа избраны председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Пост руководителя Общественной палаты РФ оставался вакантным с 21 октября, когда Путин назначил секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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