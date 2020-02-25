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Итальянский режиссер Маттео Гарроне назвал «Пиноккио» детской мечтой

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Фото: Вольга
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Итальянский режиссер, дважды лауреат Каннского кинофестиваля и режиссер премьеры 70-го Берлинале — масштабной и крайне амбициозной экранизации «Пиноккио» — Маттео Гарроне назвал историю об ожившей деревянной кукле детской мечтой.

По его словам, первые раскадровки он сделал еще в возрасте шести лет. Как и любой ребенок, режиссер чувствовал свое родство с главным героем, постоянно испытывал искушение беззаботной жизни, хотел веселиться и не любил дисциплину и учебу.

«И когда я уже стал взрослым, эта история продолжала жить во мне, пока наконец я не решился сделать кино. Это очень-очень оригинальная книга, очень итальянская и в то же время абсолютно универсальная. Поэтому, я уверен, все, кто ее читал, испытывали те же эмоции, что и я», — добавил Гарроне.

Кроме того, режиссер рассказал, что именно делает эту книгу такой итальянской. Любой шедевр литературы плотно связан с реальной почвой, так как рассказывает о жизни бедняков из тосканской деревушки, а все говорящие животные там — это на самом деле аллегории конкретных социальных типов итальянского общества тех лет.

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